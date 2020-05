Toegangswegen en garages afgesloten: Het is weer ouderwets druk in de winkelstraat

Oplichtende borden boven de A12 laten er bij binnenkomst van de stad via de Utrechtse Baan geen twijfel over bestaan. Veel spelregels die aan het begin van de zogenoemde lockdown waren ingevoerd, zijn nog steeds van kracht.



‘Vermijd drukke plekken!’ En: ‘Houd anderhalve meter afstand!’’ Maar dat dit nog een hele toer gaat worden, blijkt een minuut of wat later in de omgeving van het Noordeinde, waar je deze zaterdag rond het middaguur al goed moet zoeken om nog een vrije parkeerplaats te vinden.