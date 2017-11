'Toegewijd moslim, geen terrorist'

Mr. Ü. Arslan, raadsman van Jneid - in Nederland bekend als 'haatimam' -, begon met grote woorden bij de Haagse bestuursrechter. ,,We gaan geschiedenis schrijven want voor het eerst wordt een opgelegd gebiedsverbod op grond van nieuwe antiterreurwetgeving aan de kaak gesteld bij een rechtbank.'' De sinds maart werkzame wet is in zijn optiek een proefballonnetje. De advocaat vindt dat de minister onder meer Jneids vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst 'op oneigenlijke en onaanvaardbare gronden met voeten treedt'. Om een gebiedsverbod voor zes maanden te krijgen moeten de gedragingen van zijn cliënt namelijk in verband kunnen worden gebracht met terroristisch activiteiten of de ondersteuning daarvan. ,,Maar Fawaz is geen terrorist en evenmin een uitreiziger of teruggekeerde jihadsoldaat. Hij is een toegewijde moslim die anderen wil laten profiteren van zijn kennis van de islam.''