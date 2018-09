Toekomst afvalbedrijf Avalex volledig ongewis

De noodzaak tot verandering van bedrijfsvorm heeft volgens een woordvoerster van het afvalbedrijf meerdere redenen. ,,Wij willen sneller en gestructureerder werken, nu gaat alles nog langs heel veel schijven en is het te vaak onduidelijk wie de koers bepaalt.’’



Daarnaast zitten er ook wettelijke haken en ogen aan de huidige bedrijfsstructuur. Avalex is in 2009 opgericht vanuit de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar, Delft, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp. Wethouders van die gemeenten maken deel uit van het bestuur.