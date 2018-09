Toekomst Renbaan Duindigt stuk rooskleuriger

Over de inhoud van zijn plannen, waaronder mogelijke ontwikkelingen van een deel van het 26 hectare grote landgoed, wil Hoetmer vooralsnog geen uitspraak doen. Ook laat hij in het midden wanneer hij met het definitieve plaatje naar buiten komt. Hoetmer: ,,Alle stakeholders worden in het proces betrokken. Dat zijn naast de gemeente Wassenaar en de provincie, natuurlijk ook de besturen, gebruikers en sportliefhebbers van de huidige faciliteiten. Maar ook bijvoorbeeld de naaste buren van het complex. Dit proces kost tijd en geeft de mogelijkheid om tot een breed gedragen toekomst te komen. Alles op een rijtje zettend, ben ik positief gestemd over de mogelijkheid van een structureel gezonde toekomst voor Duindigt. Als ik dit niet zou zijn, dan had ik deze uitdaging allang opgegeven en dit aan het bestuur van de SNDR gemeld. Ik sta nog steeds achter mijn uitspraken eerder dit jaar in deze krant, dat ik vind dat een baan als Duindigt met zijn rijke historie en unieke locatie in Wassenaar en in Nederland niet mag verdwijnen. Duindigt zal als het aan mij ligt straks tot een netwerk van topbanen in Europa moeten gaan behoren en een rol moeten spelen in de bredere paardensport met activiteiten naast de draf- en rensport. En dit geeft additionele mogelijkheden, die een gezonde toekomst versterken.’’