Toekomst van zeventig jaar oude bloemenkiosk plots onzeker: ‘Moeten we op de weg gaan laden en lossen?’

indebuurt.nl Binnenkij­ken bij Thea: 'Wij hebben dit huis nog met guldens gekocht'

Het is weer tijd om binnen te kijken in een Haagse woning. Deze keer zijn we op bezoek bij Thea, die geboren en getogen is in Den Haag. Inmiddels woont ze al 31 jaar in haar woning in Bezuidenhout en heeft ze genoeg te vertellen over haar sfeervolle jaren ‘30 appartement.