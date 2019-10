Toekomstig Kunstmuseum Den Haag toont nieuwe huisstijl: ‘Ik heb mij laten inspireren door Piet Zwart’

Een nieuwe naam betekent ook een nieuw logo, een andere letter en een nieuwe website. ,,Het gaat niet alleen om visitekaartjes of affiches, maar ook om alle zaalteksten’’, zegt Benno Tempel, directeur van wat nu nog Gemeentemuseum heet. ,,Met die operatie zijn we achter de schermen al een tijdje bezig. Bij uitgeleende werken aan buitenlandse musea kom je de toeschrijving Kunstmuseum Den Haag al tegen.’’

Na een jarenlange discussie over een naamsverandering hakte Benno Tempel in december de knoop door. ,,De naam Gemeentemuseum beantwoordt niet aan de bijzondere collectie die we hebben. Wij zijn een van de best bezochte musea van Nederland, maar als het om naamsbekendheid gaat, scoren we lager dan bijvoorbeeld het Groninger Museum. Onze bezoekers zeggen dat ze naar Erwin Olaf of naar Rothko in Den Haag gaan, niet naar het Gemeentemuseum.’’

Eerste geveldoek

De grote overzichtstentoonstelling van Claude Monet, die op 12 oktober opent, is het moment waarop de bordjes worden verhangen. Vandaag presenteert het museum zijn nieuwe ‘visuele identiteit’ aan het publiek. Dat gebeurt met de onthulling van het eerste geveldoek met het nieuwe logo. Ook rollen de eerste Kunstmuseum Den Haag-entreetickets uit de kassa en wordt de kabinet-tentoonstelling rond ontwerper Peter Bilak aangevuld met het nieuwe ontwerp.

Nadat met reclamebureau KesselsKramer uit Amsterdam – bekend van de ontwerpen voor bol.com en telefoonaanbieder Ben – de campagne is ingezet, heeft de in Den Haag wonende en werkende grafisch ontwerper Peter Bilak de opdracht gekregen voor de typografie.

Baksteen

Uitgangspunt van het nieuwe logo was de verhoudingen te baseren op de beeldbepalende baksteen van het gebouw van architect Hendrik Berlage. Benno Tempel: ,,Wij wilden deze opdracht specifiek aan een Haags ontwerper geven. Onze stad en ook het museum heeft een rijke traditie op het gebied van typografie. De opleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten is zo gespecialiseerd dat er van de jaarlijkse 400 internationale aanmeldingen maar 12 studenten kunnen worden geplaatst.’’



Peter Bilak is niet alleen docent aan de academie, zijn aan huis gevestigde studio Typotheque op het Koningsplein is wereldberoemd. Hij heeft voor grote opdrachtgevers gewerkt zoals de gemeente Zagreb in Kroatië, waar zijn letterontwerp is terug te vinden op de straatnaamborden. Ook de luchthaven van Wenen is door hem onder handen genomen en de metro van Parijs krijgt na een grote innovatiebeurt een Bilak-letter. Voor Kunstmuseum Den Haag ontwierp hij de letter ping. Bilak: ,,Ik heb lang door de archieven gestruind en heb mij laten inspireren door het affiche dat Piet Zwart heeft ontworpen voor de Nederlandsche Kabelfabriek. Daarop heeft hij de letter ‘k’ een twist gegeven.’’

De ‘k’ in het nieuwe logo lijkt van afstand op een gewone ‘k’ maar van dichtbij gezien is er iets geks aan de hand. ,,Probeer hem maar na te tekenen’’, daagt Benno Tempel de lezer uit. Het logo oogt simpel, maar de finesse zit in de kleinigheden, zoals de letters ‘AA’ in Den Haag die met precisie staan gegroepeerd onder de ‘M’ van kunstmuseum. Ook over de kleur is zorgvuldig nagedacht. ,,Het moet goed leesbaar, toegankelijk en tijdloos zijn en passen bij de diversiteit van onze collectie en tentoonstellingen’’, zegt Benno Tempel. ,,Op de Monet-affiche ziet het er alvast prachtig uit.’’