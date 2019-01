Toen agenten aanbelden, wist Janny dat het mis was

Janny van Keulen - van 't Oever (5 augustus 1944-18 december 2018) was een Delftse politieagente toen ze trouwde met haar jeugdliefde die als korporaal op vliegveld Ypenburg werkte. Op het moment dat hij de trouwring om haar vinger schoof werd ze ontslagen, zoals dat destijds gewoon was. Het vinden van een woning in Delft of Den Haag was onmogelijk gebleken, maar in Westland was wel plek voor het stel dat samen in De Lier een huis kocht.