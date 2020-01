Toen artsen vertelden dat Tom (34) nog tweeënhalf jaar te leven had, ging hij op zoek naar alternatieven

Tom groeide op in een gezellig jongensgezin in Delft. Alle drie de broers konden goed leren, maar Tom had het ‘te druk’ voor huiswerk waardoor hij op het Stanislascollege niet naar het vwo, maar naar de havo ging. Zonder ooit te blokken stroomde hij door naar de studie small business & retail management. Met veel plezier woonde hij als student, anti-kraak, in de Zwarte Madonna in Den Haag. Hij was bijzonder ondernemend en verzon van alles om op de markt te brengen. Van kant en klaar gevulde bierglazen in een ‘eight-pack’ tot en met dakpannen met ingebouwde zonnecellen. Vooral dat laatste paste goed bij hem want Tom was, net als z’n vader, technisch onderlegd.