Toen Coen Pronk na de oorlog problemen op school kreeg, stuurden zijn ouders hem naar Den Haag

Coen Pronk werd geboren en getogen in Batavia. Hij was de oudste zoon in het gezin van een gezagvoerder bij de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij. Coen was van gemengd bloed. Zijn vader was Nederlands, zijn moeder Indisch. Toen zijn vader door de Japanners in een kamp gevangen werd gezet mocht Coen, met de rest van het gezin, dankzij het gemengde bloed, de oorlog in relatieve vrijheid doorbrengen. Het was evengoed niet makkelijk. Toen hij na de oorlog als puber wat schoolperikelen kreeg, stuurden zijn ouders hem naar de tweelingbroer van zijn vader in Den Haag, waar hij de middelbare school wist af te maken.