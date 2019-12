Toen er sprake was van een rookverbod stak Aly demonstratief een peuk op de redactie op

Aly was de dochter van een silobaas bij de Koopmans Meelfabrieken in Leeuwarden. Aly, die officieel Aaltje heette maar door niemand zo genoemd werd, ontmoette in een boekwinkel, vlak na haar hbs eindexamen, een journalist van Het Vrije Volk. ,,Kom een keer langs'' had hij gezegd. Aly, die bij Scheidegger een opleiding tot secretaresse volgde, meldde zich de volgende dag op de redactie. Het Vrije Volk was destijds de grootste krant van Nederland met in iedere stad, en ook in bijna ieder dorp, een kantoor. Het links progressieve karakter van de krant paste goed bij Aly die van huis uit een geëngageerd socialiste was.