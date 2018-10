Toen Harm zijn bieb moest inkrimpen, ging hij weer op zichzelf wonen

Man geëlektro­cu­teerd in Wassenaar

19:36 Hulpdiensten zijn vanavond uitgerukt naar de Vorenbroekstraat in Wassenaar, waar een man is geëlektrocuteerd. Dat zou volgens calamiteitensite Regio15 zijn gebeurd doordat hij in aanraking kwam met de bedrading van een lantaarnpaal.