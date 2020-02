Toen ik mijn zwemdiploma kreeg was ik twaalf jaar en rookte ik al

Pardew maakt zich zorgen om storm: ‘Freaky weather is angstaanja­gend’

18:32 Eén van de dingen waar Alan Pardew zich in Nederland over verbaast is de wind. Dat er voor zondagmiddag een storm voorspeld is als ‘zijn’ ADO Den Haag het in Rotterdam opneemt tegen Sparta, vindt de Engelse trainer dan ook helemaal niets.