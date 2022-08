Toen Jo jong was besloot ze dat nooit meer arm wilde zijn, en zo geschiedde

Dubbele boete voor Roemeense straatmuzi­kan­te: ‘Mensen worden knettergek van dat deuntje’

De rechter in Den Haag heeft een 56-jarige vrouw uit Roemenië die in de fietstunnel bij treinstation HS in Den Haag muziek maakte een dubbele boete gegeven. Ze moet 95 euro betalen voor bedelen en nog eens 95 euro voor het bespelen van een accordeon.

1 augustus