Toen Kees pijn kreeg aan zijn maag leek dat niet alarmerend. Maar diezelfde nacht overleed hij

Kees was een Voorburgse buschauffeur die mensen verder bracht dan ze zelf ooit gedacht hadden. Met humor, een tip of een plagerijtje wist hij mensen te motiveren een finishlijn te halen of een persoonlijke record te laten sneuvelen. Kees zag wat nodig was om iemand te kunnen helpen. Dat was al in kleine kring bekend maar toen het op een dag hard sneeuwde maakten ook wildvreemden kennis met dat talent. Een Rotterdamse trainer had door de sneeuwval verstek moeten laten gaan bij de Voorburgse vrouwensportschool Active Ladies, waar de echtgenote van Kees spinde. Kees nam op verzoek plaats op de trainersfiets. De spinnende vrouwen lieten hem daarna niet meer gaan. Caesar Sport in Den Haag, Knetemann in Zoetermeer en Voorburg en Sportcity in Rijswijk volgden vanzelf. Toen had Kees nog maar drie dagen per week de tijd om op de bus te rijden.