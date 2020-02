Toen Tine met haar man tijdens een zware storm op zee vermist raakte, stond Scheveningen op z'n kop

Tine verhuisde ooit met man en kinderen vanuit Santpoort naar Den Haag. Haar echtgenoot ging als jurist aan de slag op het hoofdkantoor van de PTT aan de Zeestraat. Tine zorgde thuis voor hun zes kinderen en deed het huishouden. Voor dat laatste was ze niet in de wieg gelegd. Tine was opgegroeid tussen broers en was een stoer meisje geweest. Haar vader had zich daar destijds zorgen om gemaakt en had haar daarom naar een meisjesschool gestuurd. Twee jaar duurde vervolgens de strijd die Tine, met succes, voerde om toch alsnog naar een gemengd gymnasium te mogen.