Toen vriendinnetje opperde dat Piet (80) te veel tijd besteedde aan GDA, was het gedaan met de verkering

Piet van der Lans werd geboren in een tuindersfamilie op Loosduinen. Het was een gezellig gezin van vijf kinderen waarvan de jongens naar de Petrusschool en de meisjes naar de Leonardusschool gingen. Voetballen bij het rooms katholieke GDA was al snel belangrijk in z’n leven. Hij nam als jonge jongen op staande voet ontslag, toen de tuinder waar hij sinds hij van school kwam werkte, hem geen vrij gaf voor een belangrijke wedstrijd. Piet was klein van stuk maar wist wat hij wilde. Hij was vriendelijk en beleefd, maar deed geen concessies. Er zat een kop op bij Piet.