Toen zijn vader met de noorderzon verdween, was de jeugd van Cor voorbij

Cor was nummer twee in een gezin van zeven kinderen dat woonde in hartje Delft. Het was geen vetpot aan de Singelstraat. De vader van Cor was schoenmaker, zijn moeder een heldin. Want toen pa op een dag met de noorderzon verdween, de jongste was 4 jaar oud, hield zijn moeder het hoofd koel. Kordaat nam ze een baan in de keuken van het Hippolytus ziekenhuis om het gezin draaiende te kunnen houden. Haar loon was zeer bescheiden. Maar de pan met eten, die iedere middag bij de zijdeur van de keuken door de kleintjes kon worden afgehaald, zorgde ervoor dat niemand honger had.