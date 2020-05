Toename van daklozen rondom Centraal Station, aantal uit hotels gezet wegens gedrag

Lieve Rachel Op het balkon leek het even alsof ik onderdeel van het kampi­oenself­tal van FC Den Haag was geworden

22 mei Telkens als we langs het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag rijden vraag je hetzelfde. ,,Hier voetbal jij toch, opa?” Je schatert iedere keer als ik roep dat ik niet dáár, maar bij de zondagveteranen van DUNO speel. Ik heb je ook wel eens verteld dat ik er, ruim drie decennia geleden, bij was toen FC Den Haag, zoals de club nog heette, ongeslagen kampioen werd van de eerste divisie. Dat ik destijds van de feestelijke huldiging op het balkon van het voormalige stadhuis in de Javastraat voor de stadsredactie verslag mocht doen. De sportredactie schreef pagina’s vol over de wedstrijd en de grandioze 1-4 winst op Eindhoven.