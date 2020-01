Toerist in Den Haag krijgt nu meteen te zien waar hij lekkere vis kan eten

Bezoekers van de vernieuwde, toeristische website van Den Haag krijgen sinds vandaag automatisch te zien waar ze lekker in de buurt kunnen eten, en waar er leuke voorstellingen of evenementen zijn. Iemand die in Scheveningen loopt, krijgt andere informatie dan een bezoeker van de binnenstad.

Op het strand zien toeristen bijvoorbeeld automatisch visrestaurants en strandtenten in de buurt, legt Sander Hanenberg van The Hague Marketing Bureau uit. Maar een bezoeker die op Centraal Station loopt en www.denhaag.com opent, krijgt weer alle attracties in de omgeving te zien.

Ook de tijd waarop iemand de website bezoekt, is van invloed op wat de site laat zien. Om 12.00 uur ’s middags krijgen bezoekers bijvoorbeeld vooral tips over lunchrooms of café’s waar ze lekkere koffie serveren. ’s Avonds kunnen ze zien waar je goed kan dineren. Ze krijgen ook tips van lokals.

Zonnetje

De Haagse wethouder Saskia Bruines (Economie) is erg in haar nopjes met de vernieuwde website. ,,Den Haag is het waard om goed in het zonnetje te zetten, want het is een prachtige stad’’, zegt ze trots.

Toerisme is erg belangrijk voor de ontwikkeling van Den Haag en de werkgelegenheid, benadrukt zij. Den Haag wil dolgraag de tweede toeristische stad van Nederland worden en daar hoort ook een moderne website bij, waar bezoekers snel alle informatie over de stad kunnen krijgen. Want niet iedereen weet volgens haar welke mooie bezienswaardigheden er allemaal in Den Haag zijn.

Groeit

De toeristische website heeft nu jaarlijks 2,5 miljoen bezoekers. In Nederland scoort alleen Amsterdam met 9 miljoen bezoekers beter. Als het aan Hanenberg ligt, groeit het aantal mensen dat de Haagse site bezoekt binnen een paar jaar uit naar 4 miljoen.