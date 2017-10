Toerist op strand, kind bij de oppas

Ela Slutski opende samen met haar goede vriendin Galit Bauer vorig jaar de eerste vestiging van Holiday-Sitters in Amsterdam. Snel daarna volgde de vestiging in Rotterdam en begin november gaat het bedrijf ook hier in Den Haag aan de slag. Expats, toeristen en mensen die op zakenreis zijn kunnen gebruikmaken van de Holiday-Sitters. Het bedrijf biedt mensen die bijvoorbeeld hier met hun kinderen op vakantie zijn een passende oppas die dezelfde taal spreekt.

Het idee is ontstaan toen oprichter Ela Slutski zelf op vakantie was in Mexico. ,,Mijn vriend en ik waren met onze kinderen lekker een weekje weg. Het was een prachtige avond en ik wilde graag naar het strand, maar het was voor de kinderen al bedtijd’’, verklaart Slutski. ,,Mijn vriend bleef bij de kinderen en ik ging naar het strand om van de zonsondergang te genieten. Graag had ik dat samen met hem gedaan. Toen dacht ik bij mezelf: er moeten meer mensen zijn die dit probleem hebben.’’

Quote Ik wilde graag iemand die dezelfde taal sprak Slutski

Eenmaal terug in Nederland ging Slutski op onderzoek uit en zag dat er weinig opties waren voor mensen met ditzelfde probleem. Slutski is zelf een expat. Ze is geboren in Rusland en daarna naar Israël geëmigreerd. Voor het werk van haar vriend kwam zij negen jaar geleden naar Nederland en woont sindsdien in Amsterdam. ,,In Nederland had ikzelf dit probleem ook. Ik heb hier geen familie die op mijn kinderen kan passen en wilde graag iemand die dezelfde taal sprak. Het was lastig om iemand te vinden die ik kon vertrouwen.’’

Bedrijf

Samen met Galit Bauer begon zij haar ideeën uit te werken tot een heus bedrijf. ,,We begonnen met tien internationale studenten uit Amsterdam. Inmiddels hebben we 80 meiden in het bedrijf in de hoofdstad’’, zegt Bauer, die geboren is in Israël en vijftien jaar geleden naar Nederland kwam.

Het bedrijf heeft een strikt beleid voor het personeel dat ze aannemen. Het moeten vrouwen van 18 jaar of ouder zijn. Daarnaast moeten ze ervaring hebben als betaalde oppas. ,,We hebben vaak internationale studenten van de universiteit. We werven onze medewerkers via social media en gaan langs bij de universiteiten. Het is een pre dat de studentes twee of meer talen spreken. Als geschikte kandidaten zich aanbieden volgen er drie gesprekken om de meiden goed te leren kennen. We zijn erg kieskeurig.’’

Bauer: ,,Ouders die met hun kinderen een korte periode in de stad verblijven nemen contact met ons op. We gaan dan samen kijken welke oppas het best bij het gezin past. Soms blijft de oppas de hele dag met de kinderen in het hotel als de ouders dat willen. Maar het liefst nemen we de kinderen mee naar een speeltuin of een pretpark.’’