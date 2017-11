Toerist zet HagaZiekenhuis in het zonnetje met zeven taarten

"Zonder jullie uitstekende hulp was ik er nu niet zo aan toe", zegt hij, tegen het personeel van het HagaZiekenhuis. "Het was de dag na kerst en ik ging in mijn eentje een stukje fietsen. Maar dat liep niet goed af. Ik kreeg ineens pijn op de borst, viel van mijn fiets en raakte buiten bewustzijn. Toen ik op de grond lag, was ik een paar seconden bij en zag een vrouw naast mij knielen. Ik heb haar waarschijnlijk nog kunnen vertellen waar mijn vrouw was. De politie vond in mijn portemonnee het adres van het vakantiepark Kijkduin. Zij brachten mijn vrouw naar de SEH in het HagaZiekenhuis waar ik naartoe ben gebracht. Renate werd bij jullie zo goed opgevangen en iedereen was zo behulpzaam! Ze mocht blijven slapen en kreeg maaltijden. Verpleegkundige Ina, van oorsprong Duitse, werd tolk voor mijn vrouw. Dat was zo fijn voor haar. Mijn vrouw had een grote shock opgelopen waardoor ze zelfs haar haren verloor en niet meer kon autorijden."