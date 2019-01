Toeristen Den Haag houden hand op de knip

Toeristen kiezen in toenemende mate voor een bezoek aan Den Haag. Toch stijgt het aantal geboekte overnachtingen minder hard dan in andere steden. Bovendien geven toeristen tijdens een bezoek aan de hofstad minder geld uit dan in bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam.

In 2017 werden ruim 1,7 miljoen overnachtingen geboekt in Den Haag. Het aantal verblijfsbezoeken met minstens één overnachting groeide in vier jaar tijd met 33 procent. Een behoorlijke stijging, maar hij is een stuk minder groot dan in Utrecht (53 procent), Amsterdam (37 procent) en Rotterdam (43 procent). Kijken we alleen naar de groei van het laatste jaar, dan is die van Den Haag met 15 procent wel vergelijkbaar met die van Amsterdam en Rotterdam.

Musea

Haagse musea zijn in toenemende mate de hoofdreden om Den Haag te bezoeken. In 2012 werd het aandoen van een museum door acht procent van de bezoekers als belangrijkste reden opgegeven, in 2017 was dat al 13 procent. Ook komt een groot deel van de bezoekers speciaal voor het strand, horeca en de winkels. Het zogeheten ‘funshoppen’ door mensen van buiten de stad neemt de laatste jaren echter wel flink af.

Wie Den Haag aandoet, geeft gemiddeld 47 euro uit. Dat is iets minder dan het landelijk gemiddelde van 51 euro. Ter vergelijking: in Maastricht wordt het meeste geld uitgegeven (73 euro) en in Gouda het minst (31). Volgens de gemeente kunnen de lagere bestedingen hier worden verklaard door de vele bezoeken aan het strand, waar relatief weinig wordt uitgegeven.

Wethouder De Mos (toerisme, economie) is tevreden met de cijfers. ,,Het toerisme groeit flink en dat is goed nieuws”, stelt hij. ,,Dit zorgt onder meer voor extra banen (ruim 1700 in het afgelopen jaar, red.) en die zijn hard nodig.” In een brief schrijft De Mos dat er ruimte is voor groei. ‘Den Haag zal de komende jaren actief inzetten op het aantrekken van de kwaliteitstoerist die veel besteedt, en op het aantrekken van bezoekers buiten het hoogseizoen.’