Toeristenbelasting voor Airbnb vaker betaald

Zoektocht

,,Vorig jaar is er zo'n zeven miljoen geïnd aan toeristenbelasting'', weet Peter van Heerwaarden, directeur Belastingzaken. Via datarecherche heeft de gemeente uitgevogeld dat er 1.200 aanbieders van Airbnb-ruimtes zijn in de stad. ,,Ruim de helft verhuurt incidenteel, minder dan vijftien nachten per jaar'', zegt Van Heerwaarden. ,,Dat zijn kleine visjes en die krijgen minder aandacht vanuit onze handhaving. Op de veelverhuurders daarentegen zetten we wel uitgebreid in.''



Volgens de directeur zitten 'bijna alle grote verhuurders in ons bestand'. Zij dragen toeristentax af . Vorig jaar turfden zijn ambtenaren 58.500 particuliere overnachtingen. Voor 2017 gaan ze uit van 80.000 tot 85.000 overnachtingen. Van Heerwaarden: ,,Het opsporen van de niet-betalers is een beetje een sport geworden. Via Airbnb krijgen we geen adres, maar onze mensen kennen de stad goed. Aan de hand van foto's op de site van Airbnb herkennen we straten en soms ook direct een pand.''



Naar deze adressen wordt informatie gestuurd dat er, ook met terugwerkende kracht, belasting betaald moet worden. Een laatste dwangmiddel is het opleggen van een (forse) boete, maar die zijn nog weinig uitgeschreven.