Toeristenwinkel I Amsterdam in hoofdstad kleurt groen-geel voor meer toerisme in Den Haag

De eerste die het kaartje aannam, kreeg en rondrit door Den Haag in een 'gouden koets'. Dit was een eenmalige actie, benadrukt Heger. Want hoewel The Hague Marketing de komende drie weken verder gaat met toeristen naar Den Haag halen, moeten ze dan wel zelf een treinkaartje kopen. Verder wordt er in de hoofdstedelijke metro reclame gemaakt voor de hofstad.



De tijdelijke overname van de I Amsterdam store is onderdeel vaneen grotere campagne. Hierbij werken The Hague Marketing en Amsterdam samen. De populariteit van Amsterdam wordt gebruikt om Den Haag op de kaart te zetten.



De Haagse wethouder Richard de Mos (Economie) zegt: ,,We willen dat Den Haag dé toeristenstad van Nederland wordt."