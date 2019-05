Toeterende bruiloftsgast moet straks flink dokken in Den Haag

Overvalver­dach­te buurtsuper Sunny weer op vrije voeten

17:12 De Haagse rechtbank heeft vandaag de verdachte van een overval op buurtsupermarkt Sunny aan de Holtenstraat in Den Haag vrijgelaten. Volgens de officier van justitie is er te weinig bewijs dat Hagenaar Ibrahim I. (21) in juni vorig jaar met een (nep)vuurwapen de zaak is binnengestapt en ,,Ik wil geld”, schreeuwde tegen de winkelier.