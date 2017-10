‘Dat jij er een andere mening op na houdt is niet zo vreemd’, zegt Gerard de Gleuvenglijder. ‘Jij ziet sowieso alles anders.’ De heren verorberen een gekookt eitje met mayo, op een beboterd zacht puntje. Leen Half Een heeft zoals altijd zijn eigen mosterd bij zich. ‘Met vegetarische walnoten.’ Hij smeert het dik over zijn geplette ei.



Niemand van de stamgasten van koffiehuis De Koning wist dat Joop een expert is op het gebied van de moord op John F. Kennedy. Hij heeft er een persoonlijke reden voor. ‘Ik herinner me dat m’n moeder in huilen uitbarstte, toen ze het hoorde. Ik was pas tien, maar dat beeld van mijn wenende moedertje is me mijn leven lang bijgebleven.’ ‘Zoals ik me nog herinner dat ik mijn vader voor het eerst zag janken’, zegt Gerard, vol begrip. ‘Toen Gerd Müller scoorde in de WK-finale tegen Duitsland.’ ‘De beul van ‘74’, weet Leen. ‘Gerd Müller heeft nu Alzheimer. Een Duitser die het verleden vergeet, da’s toch bijzonder.’



Het verleden heeft Schele Joop juist stevig in haar greep. De dossiers over de moord op Kennedy zijn vrijgegeven. ‘Dat was een zorgvuldig uitgevoerd complot. Niet een, maar twéé keer.’ We kijken Joop verbaasd aan. ‘Wat hebben Abraham Lincoln en John F. Kennedy gemeen? Hun achternamen bestaan allebei uit zeven letters. Ze zijn allebei op een vrijdag gedood. Allebei door een schot door het hoofd. Toeval? Ik dachutnie.’



Onze interesse is gewekt. ‘De moordenaar van Lincoln was ene meneer Booth. Geboren in 1839. De moordenaar van Kennedy, Lee Harvey Oswald, precies honderd jaar later, in 1939. Ze zijn allebei vermoord voordat hun eigen proces begon.’ Dan buigt Schele Joop zich voorover en fluistert op samenzweerderige toon: ‘Zeven dagen voor zijn dood zat president Lincoln in het plaatsje Monroe, in Maryland. Zeven dagen voordat Kennedy werd doodgeschoten zat ‘ie in Marilyn Monroe. Overtuigd?’