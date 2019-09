Toezicht vreugdevuren faalde op alle fronten, niemand wilde vingers er aan branden

reconstructieAfspraken ontduiken is in Duindorp en Scheveningen net zo’n sport als de hoogste vuurstapel maken. Is dat gek, als de overheid toch nooit handhaaft? In de aanloop naar de conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid blikken wij alvast terug op de dramatisch verlopen jaarwisseling.

Quote Doet u niet of dit een verrassing is, burgemees­ter Jasper van der Starre In zijn appartement aan de Scheveningse boulevard ziet ingenieur Jasper van der Starre hoe het feest voor hem omslaat in een drama. Precies het drama waar hij zo bang voor was. Het drama waar hij de gemeente nog zo voor had gewaarschuwd sinds de vorige jaarwisseling, meerdere keren.



De harde wind die precies richting het ‘dorp’ waait, blaast niet alleen de verzengende hitte naar de dichte bebouwing, maar ook het vliegvuur. Op het strand zijn zelfs vuurtornado’s te zien. Hele brokken gloeiend houtskool worden door de hitte omhoog gestuwd en waaien zo Scheveningen in, richting de Keizerstraat.

Burgemeester Krikke vertelt op TV over een mooie traditie

Scheveningen kruipt in de drie uur die volgen door het oog van de naald. Het had weinig gescheeld of gebouwen in het historische hart van het vissersdorp waren in de as gelegd. Toeschouwers worden weggestuurd van de boulevard en rennen weg van de plek des onheils. Als de brandweer in de Keizerstraat arriveert, wordt de bevelvoerder aangeklampt door bewoners: ‘Mijn dak staat in brand’. ,,Het dak van de kerk kleurde oranje door de vele smeulende houtdeeltjes’’, blikt hij terug.

Burgemeester Krikke had zich vooraf verheugd op een bezoek aan de grootste vuurstapels van de wereld (Scheveningen staat sinds begin 2016 in het Guinness Book of Records). In de middag zat ze nog in de studio bij Tijd voor MAX, om te vertellen over deze mooie traditie. Nadat ze het nationale aftelmoment bij de Hofvijver heeft bijgewoond, live uitgezonden door de NOS, krijgt ze van de plaatsvervangend brandweercommandant met haar voorlichter een lift naar Scheveningen.

Volledig scherm Al snel bleek dat het vuur uit de hand zou lopen. © Gemeente Den Haag

Brandende houtskoolvlokken dwalen neer op de daken van buurtbewoners