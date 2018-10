Toezichthouders As-soennah niet meer welkom bij jaarwisseling

Raadsleden en het college praten morgen in het stadhuis over de jaarwisseling, veiligheid en alles wat er bij het feest komt kijken. Burgemeester Krikke kondigt in aanloop naar die bijeenkomst in een brief aan de raad aan dat de stad opnieuw een beroep doet op vrijwilligers om te helpen met toezicht. De samenwerking met de moskee en andere organisaties wordt echter gestaakt, zo blijkt uit de brief.



,,Op initiatief van de politie en stadsdelen wordt er in de maanden voor de jaarwisseling contact gelegd met de vrijwilligers. In sommige wijken loopt dat via organisaties, in andere wijken benadert en enthousiasmeert de politie en de stadsdeelorganisatie individuele bewoners om mee te doen,'' schrijft Krikke. ,,Die laatste manier van werving blijkt meer op te leveren dan de meer 'traditionele' werving via organisaties. Het uitgangspunt is daarom dat in de hele stad bewoners op individuele basis deelnemen.''