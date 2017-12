'Toiletjuffrouw' Mennie keert terug met Radio Sentimo

Afgelopen zomer scoorde zij al een enorme YouTubehit met Rio, een oer-Haagse bewerking van een oud liedje van de groep Maywood. Toiletjuffrouw Mennie Bonte heeft nu de opvolger klaar: Maak geen bonje als het kerst is. Morgenavond is de primeur van het liedje en bijbehorende videoclip in het programma Parkroad Café in het gelijknamige muziekcafé aan de Nobelstraat. Komende zondag doet Mennie het nog eens dunnetjes over met een nieuwe aflevering van Radio Sentimo in theater Zaal 3. Dat is een theaterprogramma dat zij drie jaar geleden voor het eerst deed op festival De Parade.

Mennie Bonte is een onvervalste Haagse toiletjuffrouw die van haar hart geen moordkuil maakt. Ze heeft dan ook het nodige meegemaakt in haar leven. In het kerstliedje dat eveneens uit het leven is gegrepen, loopt het niet goed af. ,,Veel kan ik er nog niet over kwijt, maar wel dat Het Familiediner er aan te pas zal moeten komen'', zegt actrice Pascal van den Berg, alias Mennie Bonte. ,,Het Familiediner is ook mijn favoriete televisieprogramma. Het levert veel inspiratie op, maar het is ook zo herkenbaar te zien hoe futiliteiten kunnen uitgroeien tot een familieruzie die jaren blijft voortwoekeren.''

Mennie Bonte heeft een wat moeizame relatie met haar schoondochter, om maar te zwijgen met de schoonmoeder van haar zoon. Die kille relatie staat in schril contrast met de band die de actrice zelf heeft met haar eigen vader. De vader van Pascal is Rudy van den Berg, de voormalig zanger van The Motions die al anderhalf jaar lang uitverkochte zalen trekt met de Pioniers van de Nederpop.

