Toine werd ooit weggestuurd bij lokale muziekschool, nu presenteert hij zijn eerste EP: ‘Ik beuk wel door’

Toine Scholten is een Haagse muzikant en een telg uit een fameus Leidschendams slagersgeslacht. Vader Piet Scholten droeg onlangs de leiding van de slagerij aan de Damstraat over aan Toins broer. ,,Jean is beter in vlees dan ik. Ik ben voor de muziek gemaakt. Maar m’n basis ligt wel in de slagerij. Letterlijk. Van het geld dat ik er verdiende kocht ik m’n eerste gitaar’’, vertelt de zanger die aan het begin staat van iets dat zomaar een geweldige muzikale carrière zou kunnen worden.