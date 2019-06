Tolerantie lijkt ver te zoeken in Den Haag

Veel mensen zijn geschokt als begin deze week bekend wordt dat een aantal dragqueens is geweigerd door taxichauffeurs en dat hun pruiken en kleding in een snackbar zijn besmeurd met mayonaise en pindasaus. Het is de avond na The Hague Pride, het evenement waarin juist alle ruimte is om jezelf te zijn als homo, lesbo, transgender, dragqueen of biseksueel, als het hen overkomt.



Maar moet je op andere dagen ook niet als uitbundig opgemaakte diva door Den Haag kunnen lopen en een taxi nemen? Of een keppel kunnen dragen als je joods bent? Of een nieuwe naam kunnen bedenken voor de inwoners van Den Haag, Hagenoten, ook al stond de wieg van je voorouders niet in het Haagse zand of het Haagse veen? Het zijn allemaal recente incidenten die een weinig tolerante Haagse samenleving laten zien. Helemaal volgens de trend op sociale media: schelden, bedreigen en trappen omdat iemand anders is dan jij.