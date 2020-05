Tolk Irma wil vooral dovengemeenschap meer aandacht geven

Door de persconferenties over de coronamaatregelen van het kabinet heeft de Haagse tolk Nederlandse Gebarentaal Irma Sluis in korte tijd nationale bekendheid verworven.

Samen met Maaike Ferf Jentink, doventolk Nederlandse Gebarentaal, is ze te zien in de nieuwe lockdownfilm van Pathé Thuis. In gesprek met BuzzE vertellen de dames hoe ze de samenwerking vonden en of dit smaakt naar meer. ,,Het was een mooie uitdaging en een mooi project om aan mee te werken”, zegt Ferf Jentink over de film Op gepaste afstand, die zij voor het grootste gedeelte van Nederlandse Gebarentaal voorziet.

Het tolken in een film is echter wel anders dan in het normale leven, moet ze bekennen. Zo is het in een film nog belangrijker om de intonatie mee te nemen in de Nederlandse Gebarentaal en is het een uitdaging om alles goed mee te laten lopen voordat in het beeld wordt geknipt. Het is dan ook beter dan een film met alleen maar ondertiteling, waar vaak de intonatie ontbreekt. ,,Maar een combinatie van beiden zou helemaal mooi zijn”, meent Ferf Jentink, wiens moedertaal eigenlijk Nederlandse Gebarentaal is.

Na hun debuut op het witte doek is de vraag nu of dit smaakt naar meer? ,,Ja ik hoop dat we hiermee door mogen gaan”, zegt ze enthousiast.

Aandacht

Ook Irma Sluis ziet het best zitten om daar dan aan mee te werken. Alleen zit ze op alle bekendheid en aandacht die aan een BN’er kleeft niet echt te wachten. ,,Ik heb daar nooit om gevraagd. Het was ook eigenlijk toeval dat ik op de persconferenties van Rutte ben gezet, dat was alleen omdat ik in Den Haag woon”, zegt ze. ,,Ik had al die aandacht ook niet gewild of verwacht.”