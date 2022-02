Tollende vos in duinen mogelijk ziek door eten van met vogelgriep besmette vogel: ‘Rust zacht’

De fietsster voelde direct dat er iets aan de hand was en belde de dierenambulance. ,,Onze chauffeurs Hugo en Anita gingen er meteen op af, in de hoop de vos nog te vinden in het donker”, legt een medewerker uit.

Bij aankomst van Hugo en Anita stond de vrouw nog te wachten op de plek waar ze de vos het laatst had gezien. ,,Vanaf daar liepen we de duinen in. Na een tijd zoeken met zaklampen, zagen we de vos zitten in het gras tussen het fietspad en het wandelpad.”

Heel voorzichtig benaderden zij de tollende vos. ,,Het arme diertje was helemaal gedesoriënteerd en niet eens meer in staat te vluchten.” Omdat het om een wild dier ging, werd de vos voor vervoer in een grote bench geplaatst.

Vogelgriep

Ook voor de medewerkers van de dierenambulance werd het direct duidelijk dat er iets goed mis was. ,,Het zag er niet goed uit. Het dier leek zwaar hersenletsel te hebben, dus reden we snel door naar een dierenarts. Deze bevestigde ons vermoeden. Er zat helaas niets anders op dan het dier uit zijn lijden te verlossen. Rust zacht, mooie vos.”

Volledig scherm De vos moest helaas worden ingeslapen © Dierenambulance Den Haag

Hoe het dier zo verward was geraakt is nog onduidelijk. ,,Wellicht heeft het dier gegeten van een met vogelgriep besmette vogel. Daar kunnen bijvoorbeeld vossen ernstig ziek van worden.”

Quote Let vooral in de buurt van duinen en strand op waar je hond op af rent of aan snuffelt en houd hem het liefst aan de lijn

Om te voorkomen dat meer dieren ziek worden roep de dierenambulance hondenbezitters op hun dieren goed in de gaten te houden. ,,Honden die een kadaver vinden lopen ook een risico. De vogelgriep is nog niet voorbij. Dus let vooral in de buurt van duinen en strand op waar je hond op af rent of aan snuffelt en houd hem het liefst aan de (lange) lijn.”

