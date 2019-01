Tom Beugelsdijk bikkelt in Belek om weer de oude te worden

Het regent in Belek en het natte veld nodigt uit tot slidings. Spelers glijden ook graag over het kort gemaaide gras. Dat ondervindt bijvoorbeeld vleugelaanvaller Melvyn Lorenzen als Tom Beugelsdijk hem van de bal zet. Hard, maar fair. Met een grote grijns verlaat laatstgenoemde even later het oefenveld. ,,Lekker toch dit? Elf tegen elf spelen op een groot veld, dat doe ik toch het liefst.”



De 28-jarige Haagse verdediger lijkt tijdens de trainingen scherper dan ooit. Dat blijkt ook te kloppen. Sterker nog, het is één van de redenen dat het boegbeeld van de club ook weer in de basis staat. ,,Ik moet trainen zoals ik wedstrijden speel, want dan heb ik ook die focus als het erom gaat in de competitie. Je mist anders toch een paar procent", kijkt Beugelsdijk terug.



In november greep Fons Groenendijk in. ,,De trainer was toen niet tevreden over mijn spel en dat was ik zelf eigenlijk ook niet. Ik maakte te veel fouten. Meer dan in het hele seizoen ervoor. Het was terecht dat ik op de bank terechtkwam. Ik weet wat ik kan en haalde mijn niveau niet.”



Inmiddels bikkelt Beugelsdijk weer, ook in Belek. Daar wordt sterspeler Nasser El Khayati ook niet door hem ontzien. Eerder hield Beugelsdijk in dat soort situaties toch even in. ,,Ik dacht altijd: We hebben hem keihard nodig, moet ik hem dan een tikkie geven? Ik weet wat voor type ik ben. Ik kan iemand pijn doen. Door de trainer heb ik weer het licht gezien. Ik moet niemand ontzien. Ik heb naar hem geluisterd en mijn plek heroverd. Tegen Willem II en Feyenoord voelde ik me ook weer goed."