Tom Beugelsdijk winkelt voor het goede doel

ADO-verdediger Tom Beugelsdijk mocht vanmiddag één minuut gratis winkelen in het filiaal van Hoogvliet in de Theresiastraat. Daarmee opende hij de plaatjesactie van de voetbalverenigingen HVV en VUC. Beugelsdijk, die bij zijn snelle rondgang door de supermarkt hulp kreeg van vier jeugdspelers, schonk de de artikelen in zijn karretje aan het goede doel, de stichting Hoogvliegers.



De voetballer scande achter de kassa een deel van de boodschappen zelf. Soms schrok hij van de prijs van een artikel, bijvoorbeeld van een flacon wasmiddel. ,,Zó, 6,25!’ De overvolle kar had een totaalwaarde van 355,08 euro. ,,Ik doe af en toe wel boodschappen, ik moet wel”, zei Beugelsdijk. ,,Maar ik ben er niet gek op.”



Beugelsdijk doet vanavond in de Kuip niet mee met ADO in de wedstrijd voor het goede doel tegen Feyenoord. Hij is nog geblesseerd. Beugelsdijk zal voor het duel in Rotterdam wel een lichte looptraining afwerken. De opbrengst van de benefietwedstrijd is voor de stichting ‘Overleven met Alvleesklierkanker’ van de clubarts van Feyenoord, Casper van Eijck.