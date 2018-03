Tomatentelers organiseren nu een eigen evenement: ‘Blijf uit me kas’

Video Grote schade aan woning 'Geile Gerrit' door ingestort plafond

29 maart Gerrit Beljaards, bekend van de televisieprogramma's X Cherso en Wie Trouwt Mijn Zoon, wist niet wat hij zag toen hij gisteren na een boodschap thuiskwam in zijn woning in Moerwijk. Het plafond in zijn keuken was naar beneden gevallen. Daardoor ontstond er grote schade aan zijn gasfornuis, koelkast en vloer.