Ton Bos organiseert herdenking slag om Den Haag: ‘Het was hier de hel op aarde’

Bos (73) groeide op in het Haagse Statenkwartier. Dat zijn moeder, voordat ze met z’n vader trouwde, nog een andere grote liefde had gekend was iets waar hij als kind al mee vertrouwd was. ,,Mijn moeder was een meisje uit de Begoniastraat. Ze was verloofd met Ton Joosten. Een Rotterdamse jongen die, vers van de hbs, officier bij de landmacht wilde worden.”