Ton en Anja zouden hun uitzicht het liefst houden

Ton van Beele baalt als een stekker. ,,Ik heb hier zo'n prachtig uitzicht, moet je kijken!'' Van Beele is vroeger zeeman geweest. Hij kijkt altijd met veel plezier vanaf zijn galerij naar de schepen die langsvaren. ,,Maar we zijn nu gedwongen op zoek naar een andere woning in Scheveningen.'' Hij hoopt ooit terug te keren naar het gerenoveerde pand om weer van dat prachtige uitzicht te kunnen genieten.

Zijn vrouw Anja van Beele zit nu in de bewonerscommissie, samen met Els Wezenbeek 'om te redden wat er te redden valt.'

,,We vinden dat er veel te weinig contact is met Vestia en we zijn aan ons lot overgelaten'', zegt Els Wezenbeek namens de Bewonerscommissie. ,,We weten dat we weg moeten, maar we willen wel een passende woning hier in Scheveningen. Daarna willen we terug verhuizen, als het pand is gerenoveerd.''