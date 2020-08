Ton heeft een verzameling van 2300 wielershirts, maar er mist er nog één

Merckx, zelf woonachtig in de Eindhovense volksbuurt Tivoli, is al sinds 1983 fervent verzamelaar van wielrenshirts. Zijn fascinatie begon tijdens een wielerwedstrijd in Valkenswaard. Daar zag hij wielrenners in prachtige shirts voorbij komen. Niet veel later stapte Merkcx op zijn racefiets, want zelf is hij amateurwielrenner, en bemachtigde hij zijn eerste shirts. Toen nog niet wetende dat hij een fervent verzamelaar zou worden.