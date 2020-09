Ton neemt nooit een duik voor zijn deur: ‘Met de verkeerde stroming kom je zo in Engeland uit’

U bent een echte Westlander, waarom bent u daar toch weggegaan?

,,Ik ben geboren en getogen in Kwintsheul en heb daar altijd met veel plezier gewoond. Tot 2000 had ik een autogarage. Toen we 70 werden besloten we uit te kijken naar een appartement. Ik had eerst een plan om een nieuw complex op de plek van de garage te bouwen, maar dat kwam niet van de grond. Toen zijn we verder gaan kijken."