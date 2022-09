Tong Tong Fair in september bracht ‘extra uitdagingen met zich mee’

De Tong Tong Fair op het Malieveld bracht dit jaar extra uitdagingen met zich mee. Dat laat de organisatie weten van het evenement dat zondag 11 september de laatste dag beleefde. De 62ste editie werd voor het eerst in haar geschiedenis in september gehouden, in plaats van in mei. En het mag van directeur Siem Boon volgend jaar gewoon weer als vanouds.

De afgelopen twee jaar werd een streep door de Tong Tong Fair gezet vanwege de coronapandemie. Dat het dit jaar überhaupt weer kon, was natuurlijk fijn. Toch was het organiseren van het Indische festival lastiger, aldus directeur Siem Boon. ‘We vonden het enorm fijn om na twee afgelaste edities weer ons Indische feest te kunnen vieren met de Tong Tong Fair. We merkten dat er een hoop animo was, met veel aanloop van jonge generaties, maar aangezien deze editie voor het eerst in september plaatsvond, bracht dit wat extra uitdagingen met zich mee.’

Begin van de zomer

Zo was het voor de organisatie én voor de standhouders lastig om tijdelijk personeel te vinden. Eerder deed Boon al een oproep in deze krant om vrijwilligers en betaalde krachten als kassamedewerkers aan te trekken. Maar ook de periode in het jaar maakte het volgens haar moeilijker. ‘Omdat het een zestig jaar durende traditie is om elkaar aan het begin van de zomer te zien, in plaats van aan het einde.’

De hoop is dan ook in 2023 weer in mei terug te keren naar het Malieveld. ‘Iedereen is hieraan gewend en op ingesteld.’ Het evenement komt voort uit de Pasar Malam Tong-Tong/Besar. Er is eten te proeven uit de Indische cultuur. Verder zijn er altijd diverse optredens. De Tong Tong Fair stond van 1 tot en met 11 september op het Malieveld en trok volgens de organisatie 70.000 bezoekers.

