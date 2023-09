Tong Tong Fair: ‘Laatste weekend enorm stressvol door A12-blokkade en helft minder bezoekers dan normaal’

Politie start onderzoek naar heftige mishande­ling in Haagse tram: ‘Je bloed kookt bij deze beelden’

De politie doet onderzoek naar aanleiding van een video van een mishandeling in een tram in Den Haag. Op beelden is te zien dat een conflict uit de hand loopt en een grote groep zich tegen één man keert. Tramvervoerder HTM heeft aangifte gedaan. ,,We vinden het afschuwelijk dat dit heeft plaatsgevonden.”