Tong Tong Fair weer terug in Den Haag: ‘De Indische hoofdstad van de wereld’

Column Verlos duin en paling van de hypocriet, zoals ikzelf (en met mij vele anderen)

Dieren en planten verdwijnen in onze duinen door de hoge stikstofuitstoot. Toch kunnen we er met meer dan vierhonderd auto’s parkeren. Palingen zijn bedreigd, maar we mogen ze wel eten. Best krom allemaal. Gelukkig beginnen meer mensen dat in te zien.

26 juli