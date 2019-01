Tons Karaoketaxi zal nooit meer rijden

En dus is de 61-jarige Baggerman druk bezig de slingers, tv-schermen, microfoons en andere attributen uit zijn omgebouwde karaokebus te slopen, zodat hij hem daarna kan verkopen. ,,Ik ga door een moeilijke tijd", vertelt de Hagenaar. ,,In de afgelopen twintig jaar heb ik mooie tijden beleefd. Ik heb er lang over nagedacht, maar het werkt niet meer. De boel is ingestort.”



Hij is genoodzaakt de stekker uit zijn bedrijf te halen vanwege 'verschillende problemen'. ,,Vroeger reed ik iedere dag, nu bellen mensen mij alleen nog maar in het weekend", legt Baggerman uit. ,,Dat is niet genoeg om mijn brood mee te verdienen." Bovendien ontving hij meermaals boetes omdat zijn bus niet aan de milieuvoorschriften zou voldoen. ,,Daarbij komt dat de concurrentie alsmaar groter wordt. Iederéén mag tegenwoordig in een taxi rijden."