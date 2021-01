Tony (76) doet nog steeds aan kitesurfen op zee: ‘Soms voel ik mijn benen niet meer’

Tony Howard drinkt ’s ochtends vroeg graag een bakkie koffie met zijn maten bij Jumpteam. Arie Verbaan, Albert van Garderen en de andere mannen. Ze zijn allemaal al lang de zestig en soms zelfs de zeventig gepasseerd. Maar dat weerhoudt ze er niet van om, als het waait of als er grote golven staan, het water op te gaan. ,,Dat kopje koffie is het begin van onze dag. Dan kijken we samen naar de zee en besluiten wat we gaan doen. Of we het water opgaan of dat we een stukje gaan fietsen of toch maar gaan werken. Het is super om je dag zo aan het strand te beginnen.’’