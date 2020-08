Toon is anti-tattoo, maar vroeg zijn vriendin Petra permanent ten huwelijk

Straatna­men Koot en Bie? Ze maken nog geen haast

7:02 Den Haag moet nog even wachten voor iedereen kan joggen in de Laan van de Eenzame Vandaal of neerploffen op een bankje in het Koos Koetsplantsoen. Nieuwe straten in de Binckhorst kunnen pas naar legendarische personages uit de tv-serie Koot en Bie worden vernoemd als de bouw van start gaat.