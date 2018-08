Top drukte bij HMC door hitte

Medewerkers op de spoedeisende hulp van HMC hebben de handen vol aan oververhitte patiënten. Afgelopen maand werden er ruim 7600 behandeld. Dat is een record. ‘Ze belanden hier na ruzie of forse alcoholinname’.

De meest spectaculaire stijging was te zien op de locatie HMC Bronovo. Gemiddeld in juli werden hier de afgelopen vijf jaar 1842 patiënten gezien, zo’n 60 per dag. Afgelopen juli schoot het aantal omhoog naar 2640 patiënten, zo’n 85 per dag. Dat is veertig procent meer.

Quote Ik werk hier sinds 1989 en al die jaren is dit nog nooit gebeurd Frans de Voeght Op de locatie HMC Westeinde meldden zich in juli in totaal 5004 patiënten (tegen 4485 gemiddeld in de afgelopen vijf jaar). Dat het boven de 5000 uitkomt is voor het eerst, zegt Frans de Voeght, hoofd van deze spoedeisende hulp. ,,Ik werk hier sinds 1989 en al die jaren is dit nog nooit gebeurd.’’



De enorme toeloop lijkt direct verband te houden met de aanhoudende hitte. Soms is er een duidelijke link, zoals in het geval van een zonnesteek. ,,Maar dat zijn er maar een paar.’’

Wat vooral opvalt is de toename van het aantal alcoholvergiftigingen en van huiselijk geweld. In een verslagje over de zomerdrukte stelt de onderzoeker van de afdeling dat die vooral ziet dat mensen ‘in een emotioneel oververhitte toestand’ op de spoedeisende hulp belanden. Dat gebeurt dan ‘na een forse alcoholinname of na een ruzie’. ,,Vooral de late avonden en nachten waren erg druk.’’

Normaal ligt de piek qua drukte tussen 12:00 en 20:00 uur. De afgelopen maand was het juist ’s avonds en ’s nachts extra druk. ,,Daarom hebben we diensten verschoven.’’ Ondanks het feit dat het ziekenhuis in de zomermaanden krap in het personeel zit, kon de spoedpost in HMC Westeinde de extra drukte (160 patiënten per dag tegen 145 per dag in de gemiddelde julimaand) toch behappen. Afdelingshoofd De Voeght: ,,Medewerkers moesten wel eens wat langer blijven, maar we hebben gelukkig geen opnamestop af hoeven kondigen.’’

Ook de spoedpost in HMC Bronovo, waar de toename dus enorm was met 40 procent, wist het te redden. Die stijging moet overigens wel genuanceerd worden, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis, want tot en met 2016 was de post kleiner dan nu. ,,De spoedeisende hulp in HMC Antoniushove ging in april vorig jaar dicht en HMC Bronovo kreeg een groot deel van hun acute patiënten erbij.’’

Grotendeels werd de drukte dus veroorzaakt door nét iets te veel biertjes op het terras. Daarnaast moest een enkeling worden opgenomen met een zonnesteek en waren er meer ongelukken met e-bikes en scooters. ,,Mensen trekken er vaker op uit.’’

De Voeght verwacht de ergste drukte nu achter de rug te hebben. ,,Aan het begin van de zomervakantie zijn er nog veel mensen thuis, nu zijn er heel veel weg.’’