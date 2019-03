Top in Den Haag nu al een succes, maar de vraag blijft of Trump komt

Komt hij wel of komt hij niet? Op de vorige Global Entrepreneurship Summit (GES) in India, twee jaar geleden, liet de Amerikaanse president zich door zijn dochter Ivanka vertegenwoordigen. Dat zou 4 en 5 juni in het World Forum ook kunnen gebeuren, maar het toeval wil dat Trump in die periode al in Europa is voor de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. De reistijd kan dus het probleem niet zijn.



Hoewel een eventuele komst van Trump goed is voor het prestige van zowel de internationale top als ook Den Haag, maakt het voor de bezoekcijfers niets meer uit: voor de 1200 beschikbare plaatsen in het World Forum hebben zich bij het sluiten van de inschrijvingstermijn al meer dan 5000 deelnemers gemeld. Die deelnemers zijn afkomstig uit 170 landen, dus de GES mag zich met recht een 'wereldtop' noemen.



Bij elkaar opgeteld zullen zich voor de top nog veel meer bezoekers in Den Haag melden in die eerste week van juni. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verwacht zo'n 2000 deelnemers, inclusief 200 Nederlandse zakenlui en geldschieters. Zij zullen zich binnen en buiten het World Forum buigen over prangende kwesties rondom voedsel, water, energie, gezondheid en connectiviteit, onder leiding van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo.



Goed nieuws op voorhand is dat de 15 miljoen euro die de organisatie van het evenement gaat kosten door de Nederlandse staat worden betaald, terwijl Den Haag vooral de vruchten ervan mag plukken.