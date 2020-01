Topambtenaar Dick laveerde tussen liedboek en wetboek

Dick van den Bosch was een gymnasiast van de Populier in Den Haag toen hij met een paar vrienden een band oprichtte. De jongens van Socksuspender speelden een halve eeuw later nog steeds samen. Inmiddels waren de bandleden arts, docent of, zoals Dick, topambtenaar. De passie was er echter niet minder om. The Band, die Bob Dylan begeleidde, was nog steeds een voorbeeld.