Topambtenaar Henk Harms stapt op na onderzoek gemeente Den Haag

Na een integriteitsonderzoek van de gemeente Den Haag naar een corruptiemelding, is vandaag bekend geworden dat topambtenaar Henk Harms vertrekt. Hij zou ‘niet transparant’ te werk zijn gegaan bij de bouw van cultuurcomplex Spuiforum. Dat blijkt onder meer uit een brief die burgemeester Johan Remkes vandaag naar de Haagse gemeenteraad stuurde.

Afgelopen november kwam de corruptiemelding in het stadhuis aan het licht. Aannemer VolkerWessels zou door Harms bevoordeeld zijn bij de bouw. De gemeente besloot onderzoek te doen. Harms werd van het project gehaald, maar mocht in de tussentijd nog wel aan andere bouwdossiers blijven werken.

Na de meldingen deed de gemeente onderzoek naar Harms en nog een medewerker die extern werd ingehuurd. De geruchten over VolkerWessels worden in de brief van Remkes niet bevestigd. Ook is niet vastgesteld dat er verslagen zijn gemaakt van overleggen die niet zijn gevoerd of dat er afspraken werden gemaakt over ‘onrechtmatige betalingen’.

Wel bleek er ‘niet transparant’ gehandeld te zijn, door bijvoorbeeld passages aan verslagen toe te voegen. De gemeente ging hierop in gesprek met Harms over zijn handelen. ‘Op basis van de gesprekken en wat er is gebeurd, zijn we gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat voortzetting van het dienstverband niet verstandig is’, valt in de brief te lezen.

Corruptie

De corruptiemelding was afgelopen november de ‘zoveelste’ in korte tijd. In oktober werd bekend dat de toenmalige wethouders Rachid Guernaoui en Richard de Mos van corruptie werden verdacht. De twee werden op non-actief gezet, de coalitie klapte en uiteindelijk namen ze ontslag. De Mos is inmiddels teruggekeerd als raadslid van zijn partij Groep de Mos.